Пермь, 21 января, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 599 заражений коронавирусом. Это на 59 больше, чем днем ранее, 21 января сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе развернуто 2228 коек, из которых 1489 занято. В тяжелом состоянии находятся 164 пациента COVID-центров. К аппаратам ИВЛ подключены 76 человек.

С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 168 256 случаев заражения. Показатель заболеваемости составил 6473,2 на 100 тыс. населения. Выздоровели 155 397 пермяков. По причине коронавирусной инфекции скончались 7699 человек, в том числе восемь за последние сутки.