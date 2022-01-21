Великий Новгород, 21 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. За прошлые сутки в Новгородской области обнаружили 215 случаев заражений коронавирусной инфекцией, что на 14 случаев больше, чем за 19 января. Об этом 21 января сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В области статистика заражений коронавирусом продолжает увеличиваться. Вторые сутки подряд в регионе регистрируют более 200 заражений.

За сутки непосредственно от ковида в регионе скончались три человек, что на одного человека больше, чем сутками ранее.

Количество переболевших COVID-19 за сутки в регионе пополнили 182 человека. Это на пять человек больше, чем за предыдущие сутки. В Новгородской области показатель выздоровления продолжает увеличиваться.

За всё время пандемии в Новгородской области обнаружили 67 886 случаев заражений коронавирусной инфекцией. В регионе от ковида, как основной причины смерти, скончались 811 человек, а выздоровели — 64 500 человек.