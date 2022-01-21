Оренбург, 21 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 290 новых заражений коронавирусом, что на 58 больше предыдущего суточного показателя. Об этом 21 января сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На сегодняшний день в COVID-центрах лечатся 343 пациента, из них 104 находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключен 21 пациент, еще 222 человека получают кислородную поддержку.

С начала пандемии число выявленных в регионе случаев заражения коронавирусом составило 110 471. На 100 тыс. населения приходится 5665,54 факта COVID-19. Выздоровели 99 914 человек. Жертвами заболевания стали 3559 оренбуржцев. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.