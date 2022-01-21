Эр-Рамади, Ирак, , 13:37 — REGNUM Представители Командования армии Ирака сообщили об отправке подкреплений в район северного участка границы с Сирией. Об этом сообщает Al-Arabiya.

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По данным журналистов, решение было принято после того, как из тюрьмы сирийского города Хасака удалось сбежать группе боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Журналисты ссылаются на заявление высокопоставленного сотрудника служб безопасности провинции Анбар Ахмеда аль-Махлави. С его слов, войска перебрасываются на границу для предотвращения возможного прорыва боевиков на иракскую территорию. При необходимости — к операции будет привлечена армейская бронетехника и авиация, отметил он.

Напомним, ранее группа боевиков атаковала тюрьму, расположенную в сирийском городе Хасака. В результате нападения десятки боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были выпущены на волю.