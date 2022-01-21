Ульяновск, 21 января, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области количество вновь заразившихся превысило суточное количество выздоровевших. Такие сведения приводит оперштаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 21 января, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 122 892 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 20 января заболел 191 житель, что на 17 больше, чем было сутками ранее (19 января).

Победили болезнь 116 276 человек, из них за последние сутки вылечились 140 пациентов. В целом доля выздоровевших составляет 94,62%.

Напомним, жертвами пандемии в Ульяновской области стали 4013 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе прививку от ковида делают в 44-х пунктах вакцинации. Кроме того, работают десять мобильных пунктов.