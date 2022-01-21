Ново-Огарево, Московская область, 21 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Россия ожидает услышать конкретные ответы на предложения России по теме нерасширения НАТО на восток. Об этом 21 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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«Вы заявили… что от этой встречи не ждёте прорывов. Мы тоже не ждём прорывов от этой встречи, мы ждём ответов на наши предложения», — заявил Лавров.

«Предложения предельно конкретны. Ожидаем таких же конкретных ответов в русле и в полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости и безопасности. Чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны. Мне очень будет интересно услышать, как Соединённые Штаты трактуют эти свои обязательства», — указал он.