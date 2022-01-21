Жертвами пандемии в Ульяновской области стали более 4 тыс. человек
Ульяновск, 21 января, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличилось суточное количество летальных исходов. Такие обновлённые данные публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По информации на 21 января, в регионе жертвами пандемии стали ещё 15 жителей. Напомним, что сутками ранее (19 января) скончались 14 ковидных больных.
Всего в Ульяновской области с начала пандемии зарегистрировано 4013 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Доля скончавшихся составляет 3,26% (от числа подтверждённых случаев заражения).
Ранее власти Ульяновской области заявляли, что для пациентов с коронавирусом и подозрением на него развёрнуто 1278 коек, из них свободными были почти 570 мест. В регионе готовы перепрофилировать резервные койки в случае резкого ухудшения эпидемической обстановки.
Как сообщало ИА REGNUM, на амбулаторном лечении в Ульяновской области остаются более 1730 пациентов. Под наблюдением врачей остаются 6,6 тыс. контактных лиц.