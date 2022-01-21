Варшава, 21 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. 21 января в Польше отмечается День бабушек и дедушек. По этому случаю президент республики Анджей Дуда опубликовал на своей странице в соцсети Facebook поздравительное видео, на котором он вместе с супругой Агатой Корнхаузер-Дудой поздравил жителей республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

«Бабушки и дедушки с богатыми жизненными знаниями, опытом и мудростью, которые рассудительно подходят к тому, что постоянно поглощает молодое поколение, совместно создают миллионы польских семей. Они поддерживают своих детей, помогают в уходе за внуками и воспитании последующих поколений жителей нашей страны», — говорится в обращении.

Праздник бабушек и дедушек отмечается в Польше с 1964 года. Идею о создании такого праздника впервые высказали журналисты журнала для пенсионеров. Позже она прижилась.