Омск, 21 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались 13 пациентов с коронавирусом, сообщили 21 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

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За весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали уже 3403 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 438 носителей коронавируса, список выздоровевших пополнился 312 фамилиями.