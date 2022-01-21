Ижевск, 21 января, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В течение 2022 года в Удмуртии из признанного аварийным жилья расселят 1440 человек в 18 городах и районах республики, которые проживают на 25 тыс. кв. метров площади. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

(сс) Free-Photos Ветхое жилье

В текущем году расселению подлежат дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

Всего за три года Удмуртия перевыполнила показатели региональной программы расселения в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Было расселено около 28 тыс. кв. метров аварийного жилья, в новые квартиры и дома переехали 1880 жителей республики.

Полностью программа завершена в Глазове, Воткинске, Увинском, Вавожском и Кизнерском районах.

Строительство домов для переселения планируется в Шаркане, Сарапуле, Игринском, Балезинском, Завьяловском и Глазовском районах. Также расселение проводится путем выкупа у собственников аварийного жилья и покупки квартир на первичном и вторичном рынках.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава минстроя Удмуртии Дмитрий Сурнин весной прошлого года говорил, что проблему обманутых дольщиков в республике собираются полностью решить до конца 2022 года. В текущем году получат жилье еще 170 человек и вопрос обманутых дольщиков будет полностью решен.

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