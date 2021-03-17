Ижевск, , 17:08 — REGNUM Проблема обеспечения жильем обманутых дольщиков в Удмуртии будет решена до конца 2022 года. Об этом заявил глава минстроя республики Дмитрий Сурнин.

В настоящее время формируется перечень земельных участков для проведения конкурсов. «Это позволит до конца 2022 года решить проблемы всех дольщиков», — цитирует министра «Интерфакс-Поволжье».

По словам Сурнина, во втором квартале 2021 года будет сдан дом на улице Петрова в Ижевске, квартиры получат 125 дольщиков.

«В отношении еще 47 обманутых дольщиков планируем применить механизм Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства», — добавил глава министерства строительства, ЖКХ и энергетики.

В 2022 году получат жилье еще 170 человек и вопрос обманутых дольщиков будет полностью решен.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по итогам 2020 года число граждан, внесенных в реестр обманутых дольщиков, сократилось почти вдвое. По состоянию на конец 2019 года пострадавших от действий недобросовестных застройщиков жителей региона числилось 658 человек, в январе 2021 года в перечне — 386 человек. На территории республики на данный момент остаются восемь проблемных домов.

Читайте также: В Удмуртии почти вдвое сократилось число обманутых дольщиков