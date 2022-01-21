Москва, 21 января, 2022, 21:49 — ИА Регнум. О результатах визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву не сообщается, но они есть, и существенные. Об этом 21 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Mid.ru Выступление и ответы на вопросы СМИ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок

«О результатах фактически не сказано ничего, ни со стороны немцев, ни со стороны нашего МИД», — заявил эксперт.

Но Анналена Бербок приехала далеко не на ознакомительную поездку. С собой она привезла папки с предложениями возможных совместных инициатив. Это, прежде всего, предложения по любимым партией «Зеленых» энергетическим проектам, заключил политолог.

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила с визитом Киев, после чего отправилась в Москву.