Курган, 21 января, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружено 98 новых случаев заражения коронавирусом, из них 38 зарегистрировано в Кургане. Об этом 21 января сообщает региональный оперштаб.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 92.

С начала пандемии в Курганской области на 21 января подтвердили 52 554 случая заражения коронавирусом, вылечились 50 095 курганцев, скончались 1037 человек (один за минувшие сутки).