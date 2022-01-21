Омск, 21 января, 2022, 13:06 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 438 случаев заражения коронавирусом, в том числе 410 пациентов лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 января в областном минздраве.

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По информации федерального оперштаба, за весь период COVID-19 выявили у 135 806 жителей региона. Выздоровели 127 639 омичей, в том числе 312 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января в Омской области выявили 376 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 314 человек.