Чебоксары, 21 января, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Чувашии продолжился значительный рост вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. И также растёт количество летальных исходов. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 21 января, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждён 47 851 случай заражения SARS-CoV-2. В том числе за последние сутки (20 января) выявлено 130 носителей коронавируса, что на 14 больше, чем было 19 января.

Вылечились 41 433 человека, из них за последние сутки победили болезнь 69 человек. Доля выздоровевших в Чувашии в настоящее время составляет 85,6%.

Всего жертвами пандемии стали 4169 жителей республики, из них за последние сутки скончались девять ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на фоне роста выявляемых случаев заражения двукратно увеличилось количество амбулаторных больных с коронавирусом. На дому лечатся 1917 человек, что составляет 73,5% от числа всех заболевших.