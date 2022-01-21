Салехард, 21 января, 2022, 13:04 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 295 новых случаев заражения коронавирусом, 25 из них зафиксировано у вахтовых работников. Об этом 21 января сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 131.

Госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 237 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 21 января подтвердили 63 668 случаев заражения коронавирусом, вылечились 60 017 человек, скончались 975 ямальцев (один пациент за минувшие сутки).