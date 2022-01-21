Тюмень, 21 января, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки обнаружено 366 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 21 января сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 364.

С начала пандемии в Тюменской области на 21 января подтвердили 95 209 случаев заражения коронавирусом, вылечились 83 899 тюменцев, скончались 3650 пациентов (11 за последние сутки).