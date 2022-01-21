Калуга, 21 января, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус подтверждён у 155 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 21 января. Днём ранее, 20 января, в регионе было зарегистрировано 149 случаев заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 67 871 человека, 63 076 человек выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 270 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По информации регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в стационарах медицинских учреждений Калужской области развёрнуто 1 350 инфекционных коек. Свободный коечный фонд составляет 43%.