Красногорск, 21 января, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на территории Подмосковья составляет около 77%. Об этом в своем аккаунте в Instagram 21 января сообщает пресс-служба губернатора Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Отмечается, что прививку от коронавируса в регионе сделали уже более 4,2 млн человек.

«С 24 января во всех поликлиниках увеличили количество врачей, а также разделили потоки больных и здоровых пациентов. Жители с признаками ОРВИ и температурой менее 38 С, могут прийти на прием без записи. Их примут в день обращения и возьмут тест на COVID-19», — сказано в сообщении.