Джакарта, , 12:13 — REGNUM Генеральное консульство Индонезии в Осаке поощряет продвижение индонезийских халяльных продуктов и туризма в Японии в преддверии выставки Expo 2025, сообщает Republika.

Осака Pedro Szekely

Индонезия намерена увеличить экспорт халяльной продукции, особенно продуктов питания и напитков, в Японию.

Правительство хочет сделать Индонезию центром мировой халяльной индустрии к 2024 году.

Потенциал мирового мусульманского туризма оценивается в $300 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии посетит острова Риау, где встретится с премьер-министром Сингапура.

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