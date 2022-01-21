Филадельфия, США, 21 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Hs86183 «Коламбус Блю Джекетс»

В составе «Коламбуса» шайбы забросили форварды Оливер Бьёркстранд и Патрик Лайне. У «Филадельфии» отличился нападающий Джерри Мейхью.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 10-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 37 очков. «Филадельфия» идёт на 11-м месте в Восточной конференции с 34 очками.

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