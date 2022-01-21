Красногорск, 21 января, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Подмосковье готово к новой волне коронавируса, вызванной распространением штамма «Омикрон». Об этом в своем аккаунте в Instagram 21 января сообщает пресс-служба губернатора Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Подмосковье заранее подготовились к новой волне заболеваемости коронавирусом из-за штамма «Омикрон». Открыты дополнительные специализированные койки для пациентов, закуплены необходимые медикаменты и СИЗы», — сказано в сообщении.

Пресс-служба главы региона также напоминает, что новый штамм «особенно коварен» из-за способности более быстро распространяться. Из-за этого число выявляемых в сутки новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье на данный момент в три раза выше показателей десятидневной давности.