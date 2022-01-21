Донецк, 21 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган» перебросили в Донбасс Вооруженные силы Украины (ВСУ) и в настоящее время осуществляют подготовку к наступлению. Об этом 21 января говорится в заявлении заместителя начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуарда Басурина.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

«Командование Народной милиции ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации Народной милиции республики, на железнодорожную станцию Красноармейск ВСУ доставили шесть единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» и две РСЗ «Ураган» с кассетными боеприпасами.

Помимо того, добавляется, что в течение последних двух недель отмечается прибытие в зону операции украинских силовиков в Донбассе подразделений националистической группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), снайперов из состава 74-го разведывательного батальона и спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины (СБУ).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января силовики Украины обстреляли пригород Донецка из минометов.