Чебоксары, 21 января, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Чувашии на фоне роста выявляемых случаев заражения коронавирусом двукратно увеличилось количество амбулаторных больных. Это пока «самое больное место». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 января заявил вице-премьер — глава минздрава Владимир Степанов на заседании оперштаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

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При обсуждении эпидобстановки министр здравоохранения сообщил, что в настоящее время в Чувашии госпитализирован в больницы 691 ковидный больной, в том числе состояние 490 оценивается как средней степени тяжести, 187 — как тяжёлое. В крайне тяжёлом состоянии находятся 14 пациентов с коронавирусом.

«Что касается амбулаторных больных, то это самое больное место с учётом распространения. Здесь мы видим рост практически в два раза по сравнению даже с недельными значениями», — сказал глава минздрава Владимир Степанов.

По его словам, на дому получают медицинскую помощь 1917 пациентов с коронавирусом (в том числе 398 граждан старше 60 лет), что составляет 73,5% от числа всех заболевших.

«Двукратный, может, даже трёхкратный рост относительно тех показателей, с которых мы стартовали в новой волне. Пока определённым позитивным явлением остаётся только то, что слава Богу не растёт число госпитализированных в стационары и тяжело переносящих болезнь. Но это пока», — сказал глава Чувашии Олег Николаев.

Он также сделал вывод, что такой рост свидетельствует в целом о «том, что напряжение растёт». И поручил усилить работу в амбулаторном сегменте.