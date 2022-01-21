Вице-премьер Чувашии назвал «самое больное место» в новой волне пандемии
Чебоксары, 21 января, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Чувашии на фоне роста выявляемых случаев заражения коронавирусом двукратно увеличилось количество амбулаторных больных. Это пока «самое больное место». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 января заявил вице-премьер — глава минздрава Владимир Степанов на заседании оперштаба.
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При обсуждении эпидобстановки министр здравоохранения сообщил, что в настоящее время в Чувашии госпитализирован в больницы 691 ковидный больной, в том числе состояние 490 оценивается как средней степени тяжести, 187 — как тяжёлое. В крайне тяжёлом состоянии находятся 14 пациентов с коронавирусом.
По его словам, на дому получают медицинскую помощь 1917 пациентов с коронавирусом (в том числе 398 граждан старше 60 лет), что составляет 73,5% от числа всех заболевших.
Он также сделал вывод, что такой рост свидетельствует в целом о «том, что напряжение растёт». И поручил усилить работу в амбулаторном сегменте.