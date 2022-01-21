Мадрид, 21 января, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Европейский комиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичус уверен, что испанские власти должны «принять дополнительные меры по защите» лагуны Мар-Менор. Об этом пишет агентство EFE.

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«Испанские власти должны тесно сотрудничать и принять дополнительные меры для защиты этой экосистемы», — заявил Синкявичус.

Европейский чиновник уже неоднократно призывал провести работы по восстановлению Мар-Менор.