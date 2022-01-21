Джакарта, , 11:40 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо посетит острова Риау, 25 января 2022 года, где встретится с премьер-министром Сингапура, сообщает Republika.

Индонезия (сс) Prayitno

Стороны обсудят различные вопросы, включая возобновление туристического сектора. На этой встрече также будут обсуждаться вопросы, связанные с расширением сотрудничества между Индонезией и Сингапуром.

Индонезия надеется, что к концу января 2022 года границу между двумя странами удастся открыть.

Ранее эту встречу планировали провести в 2020 году. Однако из-за пандемии мероприятие перенесли на 25 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Индонезии официально заменило логотип оборонного ведомства, который использовался с 2005 года.

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