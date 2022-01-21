Москва, 21 января, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Позиция ЛДПР по ЛНР и ДНР не менялась с референдума 2014 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

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«Дискуссия идет с 2014 года с референдума, и позиция ЛДПР была обозначена лидером ЛДПР Владимиром Жириновским еще тогда. Проект обращения — это продолжение дискуссии», — заявил Нилов.

По его словам, документ фракция обсудит на собрании 24 января, а также состоится дискуссия в ходе Совета Думы.

«В понедельник на собрании фракции вопрос будет обсуждаться. Также у нас в понедельник будет Совет Думы, там будет понятно, что за документ внесен и каковы перспективы его рассмотрения и порядок его рассмотрения», — отметил парламентарий.

«С одной стороны, желание и призывы авторов объяснимы, но мое личное мнение, что в условиях того непростого переговорного процесса наша общая задача — ни в коем случае не помешать, не навредить, и как призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин, ориентироваться на президента и быть дополнительной опорой в непростых исторических переговорных моментах», — сказал Нилов.

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В 2014 году в Донецкой и Луганской областях Украины состоялись референдумы о статусе регионов. Россия заявила об уважении к итогам референдума — подавляющее большинство жителей областей выступили за суверенитет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости ЛНР и ДНР будет обсуждаться во фракциях и на заседании Совета Думы.