Иркутск, 21 января, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Иркутской области, где уже зарегистрированы десятки случаев заражения «Омикроном», приняли решение увеличить количество операторов колл-центра «122» до 50 человек в смену. Об этом сегодня, 21 января, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. Он лично проверил, как организована работа горячей линии. В день операторы принимают до пятисот звонков.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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По словам главы Приангарья дополнительно будут привлечены как студенты, так и работники учреждений здравоохранения.

«В течение недели они пройдут обучение. Сотрудники горячей линии должны владеть оперативной информацией, правильно маршрутизировать звонок. Важно, чтобы люди получали исчерпывающие ответы на свои вопросы», — подчеркнул глава региона.

Также Кобзев поручил организовать горячее питание специалистов колл-центра, а также комнату психологической разгрузки для них.

«Также важно, чтобы здесь были соблюдены все противоэпидемические меры, потому что в одном помещении работает большое количество людей: необходима ежедневная термометрия, соблюдение масочного режима, при необходимости нужно проводить экспресс-тесты на COVID-19. Нам важно сохранить здоровье сотрудников», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области несколько дней число подтверждённых случаев заражения «Омикроном» выросло с 4 до 69.

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