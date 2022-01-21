Мадрид, 21 января, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Видные деятели испанской партии Podemos, в числе которых — бывший лидер Пабло Иглесиас, отвергли усиление военной составляющей на Украине, а также призвали к снижению напряженности в отношениях с Россией. Об этом пишет агентство EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Левые силы также предупредили социалистическую часть коалиционного правительства, что «проамериканский фурор» закончился вместе с завершением деятельности Хосе Марии Аснара на посту премьер-министра в 2004 году.

Генеральный секретарь Коммунистической партии Испании и заместитель Unidas Podemos Энрике Сантьяго назвал столкновение НАТО с Россией «грубой ошибкой», поскольку «это угрожает миру и является стратегически неверным», потому что газ, нефть и инфляция будут расти.