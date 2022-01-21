Москва, 21 января, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Председатель ЦИК РФ Элла Памфиловазаявила РИА Новости, что ей «глубоко наплевать» на возможные санкции США в отношении нее.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Элла Памфилова

Конгрессмены США ранее предложили ввести санкции против российских чиновников, включая пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщала газета Washington Post.

Также в списке санкций значатся глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Администрации президента Антон Вайно, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«С иронией наблюдая за всей этой заокеанской, уже почти маниакальной санкционной истерией, могу лишь добавить, что мне на их санкции в отношении меня глубоко наплевать», — отметила Элла Памфилова.