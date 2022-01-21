Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Количество частных заведений, которые выступают против проверки иммунных сертификатов у посетителей, достигло в Санкт-Петербурге 158. Об этом 21 января сообщил инициатор акции, ресторатор Александр Коновалов в Instagram.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

Темпы присоединения новых участников к акции бойкота QR-кодов в последние дни заметно снизились. Однако новые участники всё же появляются. На сегодняшний день по всей России к акции официально присоединились 170 заведений (158 из Петербурга и 12 из регионов Российской Федерации).

Стоит отметить, что на этой неделе вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил о планах по ужесточению ограничительных мер в связи с быстрым и масштабным ростом заболеваемости. В том числе и о переводе людей на удалённую работу.

Напомним, в Петербурге готовы смягчить антикоронавирусные ограничения только в случае снижения заболеваемости и улучшения общегородской эпидобстановки.