Кемерово, 21 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Кемеровской области в случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации будет решаться вопрос об отмене проведения массовых мероприятий в помещениях. Об этом сегодня, 21 января, сообщил оперштаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM В услових коронавируса

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«В случае дальнейшего ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавируса, штаб по охране здоровья населения рассмотрит вопрос об отмене массовых мероприятий, проводимых в закрытых помещениях», — говорится в оперативном сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что кузбасским предприятиям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удалёнку.