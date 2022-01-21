Москва, 21 января, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Рубль продолжает свыкаться с новой реальностью после обвала из-за роста напряженности вокруг Украины и начинает консолидацию, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Скриншот страницы YouTube nst321221 Денежные купюры

«Торговая сессия 20 января была закрыта по цене 76,13 рубля за доллар и 86,40 — за евро. Это на 0,06% и 0,39% лучше значений 19 января соответственно.

Российская валюта продолжает привыкать к небольшому коридору в 75,50−77,50 рубля за доллар после взрыва напряженности между Россией и Западом по причине украинского вопроса.

Стороны продолжают обмениваться уколами, при этом придерживая открытую воинственную риторику и заменяя ее полунамеками на возможные последствия.

При этом рубль выглядит очень плохо, поскольку его не может укрепить ни рекордная с 2014 года цена на нефть, ни поток экспортеров, продающих валюту на десятки миллиардов долларов для уплаты налогов.

Рынок также закладывает в цену возросшие инфляционные ожидания вместе с возможными санкциями, что оказывает еще большее давление на российскую валютную единицу.

Любое движение к эскалации конфликта может моментально стать для всего российского рынка резко позитивным сигналом. Теоретически один из таких триггеров может иметь место сегодня, 21 января, на встрече Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.

Предполагаемый коридор движения цены рубля на сегодня — 76,00−77,50 рубля за доллар и 86−88 рублей за евро», — считает эксперт.

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