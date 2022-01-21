Сеул, , 10:51 — REGNUM Со 2 по 6 мая в Корейском центре выставок и конференций COEX, расположенном в Сеуле, пройдёт 15-й Всемирный лесной конгресс (WFC). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Лесной службы Южной Кореи.

Лес Иван Шилов © ИА REGNUM

Всемирный лесной конгресс — крупнейшее и наиболее влиятельное собрание представителей лесного сектора в мире, которое проводится каждые шесть лет под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Ожидается, что в этом году конгресс станет крупнейшим за всю историю, в нём примут участие около 10 тыс. человек, в том числе правительственные чиновники, представители международных организаций, гражданские активисты и учёные из более чем 100 стран.