Испанский министр раскритиковал оппозицию за отсутствие гибкости
Мадрид, 21 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Испанская «Народная партия» (Partido Popular) «ничего не признает и на всё говорит «нет». Об этом заявил министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луис Планас.
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«Они также говорят «нет» соглашению о трудовой реформе, достигнутому между работодателями и профсоюзами, которое они не хотят признавать как элемент прогресса для общества в целом», — сказал Планас.
Он также упомянул позицию партии в вопросе эмансипации молодежи.