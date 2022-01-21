Кемерово, 21 января, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Кемеровской области вновь вводятся ограничения на проведение спортивных мероприятий. Об изменениях сегодня, 21 января, сообщил оперативный штаб региона.

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«С 24 января физкультурные и спортивные мероприятия в Кузбассе будут проходить без зрителей»,— говорится в оперативном сообщении.

Раннее стало известно, что в Кемеровской области с 1 февраля вводятся некоторые ограничения из-за «санитарно-эпидемиологической обстановки и ожидаемого роста заболеваемости COVID-19».

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