Тбилиси, , 10:36 — REGNUM Троих оппозиционных депутатов парламента Грузии могут лишить их полномочий. Об этом сообщил журналистам глава парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили.

В парламенте Грузии Parliament.ge

По его словам, у лидера партии «Дроа» («Пора») Елены Хоштария и главы Лейбористской партии Шалвы Нателашвили могут забрать мандаты из-за «прогулов».

"Эти два депутата не присутствовали ни на одном из заседаний осенней сессии. Автоматически встает вопрос о прекращении их полномочий», — сказал Кадагишвили.

Он также отметил, что лидера оппозиционной партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе суд недавно признал виновным в мошенничестве, совершённом в 2008 году. Хотя, ему не было определено наказание, так как срок давности по этому делу истёк, у депутата появилась судимость, а значит встал вопрос о лишении его депутатских полномочий.

Кадагишвили подчеркнул, что вопрос по каждому депутату рассмотрят в комиссии. После этого за лишение депутата полномочий должно проголосовать большинство народных избранников.