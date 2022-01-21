Лас-Вегас, США, 21 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Basevych Andrey Евгений Дадонов

В составе «Вегаса» шайбы забросили нападающие Чандлер Стивенсон, Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо и защитник Ши Теодор. Российский форвард Евгений Дадонов отдал одну результативную передачу.

В составе «Монреаля» точными бросками отметились Майкл Пеццетта, Тайлер Тоффоли и Майк Хоффман

На сегодняшний день «Вегас» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 50 очков. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с 22 очками.

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