Барнаул, 21 января, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Из-за массовой кампании по вакцинации от коронавируса в Алтайском крае провалили вакцинацию от гриппа. Как сообщает «Толк» со ссылкой на данные территориального Роспотребнадзора, планировалось привить 60% населения — почти 1,4 млн человек (в том числе 386 тыс. детей), а по факту удалось лишь 43,2%.

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В ведомстве уточнили, что всего в край из федерального бюджета поступило 605 тыс. 560 доз, и все их потратили.

«Из-за временного запрета на совмещение вакцин против ковида и гриппа от последнего в регионе привилось меньшее количество человек, чем ожидалось», — пояснила внештатный эпидемиолог края Ирина Переладова.

Как сообщало ИА REGNUM, с выполнением плана по вакцинации от коронавируса в Алтайском крае тоже всё не очень хорошо. По признанию губернатора региона Виктора Томенко, полностью вакцинированы около 1 млн 50 тыс. жителей региона. Этого недостаточно для создания коллективного иммунитета. Более 300 тыс. жителей края получили прививку более полугода назад. Но ревакцинацию прошли пока только немногим более 66 тыс. человек.

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