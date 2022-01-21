Кировск, Ленинградская область, 21 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Ленинградской области ищут неизвестного злоумышленника, который застрелил собаку на привязи, жившую у пенсионерки на садовом участке. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Goodfon.ru Выстрел из ружья

Сообщение о стрельбе в СНТ «Маяк» в отдел полиции Кировского района Ленинградской области поступило от 64-летней пенсионерки около 23:00 мск 20 января. Женщина рассказала, что неизвестный на машине подъехал к дому на улице Рябиновая и выстрелил в животное, после чего скрылся.

«На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили труп собаки с ранением в области шеи, — уточнили в ведомстве. — Полиция проводит комплекс мероприятий для установления личности и задержания злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».