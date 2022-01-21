Благовещенск, 21 января, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Из-за границы вернулись пять амурчан, заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон». Инфекцию привезли три семьи — из Турции, Доминиканы и Таиланда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 января в пресс-службе правительства региона. Все заразившиеся взрослые вакцинированы, дети переболевают в форме ОРВИ.

Центр «Вектор» Фото вируса Омикрон

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За сутки коронавирусом в регионе заразились 165 человек. За неделю уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 0,3%. Большинство инфицированных — жители Благовещенска (323 человека).

За неделю вырос уровень заболеваемости коронавирусом в возрастной группе от года до шести лет, отметила главный санитарный врач региона Ольга Курганова. По её словам, треть заболевших — это работающее население, «что подчёркивает эффективность вакцинации работающего населения».

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область стала первым регионом на Дальнем Востоке, где выявили «Омикрон». Затем новый штамм инфекции обнаружили в Якутии, Хабаровском и Приморском краях.