Челябинск, 21 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Челябинской области 20 января обнаружили ещё 404 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди них выявили 15 школьников. Всего в регионе зафиксировали уже 153 196 случаев заражения.

Вылечились 142 324 пациента. Больных COVID-19 насчитывается 3148 человек. А ещё шестеро скончались от ковида.