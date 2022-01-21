Петрозаводск, 21 января, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Республике Карелия при проведении молекулярно-генетического мониторинга материала от зараженных новой коронавирусной инфекцией новый штамм «Омикрон» выявлен у 34 человек, в том числе восьми детей. Об этом 21 января сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

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По его словам, среди выявленных инфицированных восемь детей и 26 взрослых. Двое заболевших прибыли из Финляндии, четыре человека были выявлены по контакту.

«Все заболевшие изолированы, чувствуют себя хорошо, заболевание протекает в легкой форме, — добавил Охлопков. — Практика показывает, что «Омикрон» распространяется очень быстро. Поторопитесь вакцинироваться и ревакцинироваться. Это важно».

Отметим, что за20 января в Карелии лабораторным путем было подтверждено 316 заражений коронавирусом, в том числе у 25 детей. Это на 17 человек больше, чем днем ранее. При этом 96,8% новых зараженных вакцинацию от коронавируса не проходили.

На данный момент в ковидных стационарах Карелии находятся на лечении 628 пациентов, из них в состоянии средней тяжести — 547 человек, в тяжёлом — 71 пациент, из которых только двое прошли один из этапов вакцинации, десять пациентов находятся в крайне тяжёлом состоянии. Выписан по выздоровлению с больничного 20 января 321 заболевший. Вместе с тем, за прошедшие сутки было зарегистрировано три летальных исхода от ковида, что на две смерти меньше, чем в предшествующие сутки.

Всего с начала пандемии в марте 2020 года в республике зарегистрированы 93 750 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11 221 ребёнок. Из них выздоровели — 89 549 человек, в том числе 11 106 детей. От осложнений, вызванных COVID-19 скончалось 1275 человек.