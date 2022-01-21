Ханты-Мансийск, 21 января, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 21 января обнаружено 665 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 447.

Лидером по числу заражений в регионе является Сургут — 292 случая за сутки. С начала пандемии в ХМАО на 21 января подтвердили 100 151 случай заражения коронавирусом, вылечились 93 608 человек, скончался 2121 (шестеро за минувшие сутки).