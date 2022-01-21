Улан-Удэ, 21 января, 2022, 10:01 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано шесть новых летальных случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, одному из скончавшихся было меньше 65 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2557.

По данным на 21 января, в ковидных стационарах региона остаются 870 пациентов, у 589 из которых выявлена также внебольничная пневмония. В реанимации находятся 103 тяжёлых больных, 50 подключены к аппаратам ИВЛ. В амбулаторном режиме лечатся ещё 1995 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1071 койка: занято — 870, свободна — 201 койка. Занятость коечного фонда составляет 81,2%», — отметили в оперштабе.