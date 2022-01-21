Якутск, 21 января, 2022, 09:51 — ИА Регнум. 108 жителей Якутии, заразившихся коронавирусной инфекцией, 20 января попали в больницы. Это восьмая часть от всех заболевших за сутки. В том числе госпитализированы были четверо детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона. Днём ранее были госпитализированы 116 пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Несмотря на увеличение числа больных и скорость распространения, у большинства пациентов отмечают легкое течение заболевания, они проходят лечение в амбулаторных условиях. Это обусловлено вакцинацией и ревакцинацией», — отметила министр здравоохранения региона Лена Афанасьева.

По её словам, в тяжёлом состоянии находятся 62 пациента, в крайне тяжёлом — десять. Только в ковидные госпитали Якутска попали 80 человек. Министр подчеркнула, что все «тяжёлые» больные не были вакцинированы и призвала ставить прививки от COVID-19.

«Люди, принявшие все меры по защите от COVID-19, переносят болезнь значительно легче без сильных осложнений. Поэтому победить эту болезнь поможет только вакцинация», — подчеркнула врач-инфекционист Республиканской больницы №1 — Национального центра медицины Валентина Кельциева.

Как сообщало ИА REGNUM, в поликлиниках Якутска остановлено оказание плановой медицинской помощи детям. Такое решение принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией. Уровень заболеваемости COVID-19 в регионе десятикратно вырос за десять дней.