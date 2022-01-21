Ижевск, 21 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 21 января прививку от коронавируса сделали 680 444 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получил 533 316 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировался 771 житель республики. 655 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 117 024 человека. За указанный период ревакцинировались 72 жителя региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 января в Удмуртии провели 2 370 123 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 6703 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 4937 исследований.

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