Глава Чувашии призвал бизнес перевести сотрудников на дистанционную работу
Чебоксары, 21 января, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Чувашии при наблюдающемся резком росте заражений коронавирусом ожидают «активного развития» эпидемии, в связи с глава республики Олег Николаев попросил работодателей перевести сотрудников на дистанционный режим. С этим призывом он обратился к руководителям 21 января на заседании оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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При обсуждении мер для сдерживания роста заражений глава Чувашии обратился к бизнес-сообществу.
Он также попросил главу минтранса, сити-менеджеров Чебоксар и Новочебоксарска усилить контроль за работой общественного транспорта в части соблюдения санитарно-эпидемических мер: