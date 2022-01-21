Чебоксары, 21 января, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Чувашии при наблюдающемся резком росте заражений коронавирусом ожидают «активного развития» эпидемии, в связи с глава республики Олег Николаев попросил работодателей перевести сотрудников на дистанционный режим. С этим призывом он обратился к руководителям 21 января на заседании оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционная работа

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При обсуждении мер для сдерживания роста заражений глава Чувашии обратился к бизнес-сообществу.

«Попросил бы максимально, здесь я обращаюсь, прежде всего, к работодателям, перевести людей на дистанционный формат на ближайшие две недели как минимум — с тем, чтобы минимизировать, в том числе, потоки в общественном транспорте. Потому что мы сейчас входим в период, когда активно развивается эпидемия», — сказал Олег Николаев.

Он также попросил главу минтранса, сити-менеджеров Чебоксар и Новочебоксарска усилить контроль за работой общественного транспорта в части соблюдения санитарно-эпидемических мер:

«Так как именно здесь у нас больше всего народу передвигается и в часы пик по утрам и вечером. Прошу, чтобы очень серьёзно и полноценно проконтролировали ситуацию с использованием всех мер защиты, то есть масочный режим, дезинфекцию самого транспорта и выполнение самим перевозчиками иных мер безопасности».