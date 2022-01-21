Каир, 21 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились ускорить заключение сделки по продаже южнокорейских самоходных гаубиц К-9 Египту. Об этом сообщает Yonhap News

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи лидеров двух стран, состоявшейся 20 января в Каире.

По словам Мун Чжэ Ина, данная сделка является «достижением оборонного сотрудничества, основанного на взаимном доверии, а самоходная артиллерийская установка K-9 внесет большой вклад в усиление мощи египетских вооруженных сил».

Если сделка состоится, то это будет первый случай поставки южнокорейской техники в африканскую страну. Ранее Южная Корея экспортировала гаубицы К-9 в Турцию, Польшу, Индию, Норвегию, Финляндию, Эстонию и Австралию.