Москва, 21 января, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Москве оборот отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, в 2021 году вырос 62,7% по сравнению с 2020 годом и достиг 4,8 трлн рублей, сообщается 21 января на портале мэра столицы.

Фото пресс-службы ОНПП «Технология» На предприятии

Лидерами роста стали гостиницы, обороты которых выросли на 94% и составили 80 млрд рублей. СМИ и полиграфия увеличили за год выручку на 60% — до 45,1 млрд рублей.

Сфера бытовых услуг показала рост оборотов на 57% — до 110,3 млрд рублей, секторы торговли — на 54%, до 2,7 млрд рублей, стоматология — на 50%, до 54,2 млрд рублей, общепит — на 44%, до 383 млрд рублей.

Исключение составила сфера туризма. По данным аналитического центра Москвы, турооператорам хотя им и удалось увеличить выручку на 73% по сравнению с 2020 годом, но она все равно отстает от уровня 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, участниками национального проекта «Производительность труда» могут стать более 5 тысяч компаний в Москве.

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